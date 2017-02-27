Начальник «Водника»: «ФХМР перед каждым матчем диктует, кому выиграть»

Председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области и начальник «Водника» Дмитрий Минин рассказал о произволе, творящемся в российском хоккее с мячом.

«Я – за развитие, возрождение хоккея с мячом в России. Вчера если бы мы хотели просто выйти на «Уральский трубник», то нам было бы достаточно сыграть вничью с «Байкал-Энергией». Это был наш протест. Протест против всех тех беззаконных действий Федерации хоккея с мячом России, которые творятся в последние годы.

Сложилась страшная ситуация, когда любой, кто посмеет выступить с критикой федерации, нещадно карается. Вспомним недавнюю ситуацию с заслуженным тренером России Сергеем Ивановичем Ломановым. Он посмел выступить против и тут же был дисквалифицирован на два года.

В этом сезоне регламент чемпионата России был опубликован за две недели до начала турнира. Раньше это происходило как и положено – за два месяца. Регламент не был согласован с клубами, а ведь они платят огромные взносы федерации.

Куда идут десятки миллионов рублей? На развитие хоккея, как это положено? Нет. Никто не знает, куда уходят миллионы. Отчеты не публикуются.

Федерация перед каждым матчем диктует свою волю – кому выиграть, а кому проиграть. Призеров как взрослых, так и детских турниров, определяет федерация. Мы против произвола. И болельщики против этого беспредела. Не только в Архангельске, но по всей России все меньше и меньше болельщиков ходят на хоккей с мячом.

Я хочу попросить прощения у ветеранов и болельщиков за ту ситуацию, которая произошла накануне. Но дальше молчать нельзя. Федерация убивает хоккей с мячом в России», – заявил Минин, которого цитирует официальная группа хоккея с мячом архангельской области в ВК.

Матч «Водник» – «Байкал-Энергия» завершился победой гостей 11:9, причем все мячи были забиты хоккеистами в свои ворота в последние 20 минут игры.

Главным героем встречи стал Олег Пивоваров, наколотивший 11 автоголов.

О причинах такого поведения команд рассказано здесь.

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