Eurosport
«За что наказывать «Водник» и «Байкал»?» Василий Уткин – о самом резонансном матче года
Настоящая история про чисто русский спорт.
Комментатор Eurosport поделился точкой зрения о матче в Архангельске. Василий назвал болельщиков, посетивших матч «Водник» – «Байкал», счастливчиками, а саму встречу – лучшей рекламой хоккея с мячом.
- Матч «Водник» – «Байкал-Энергия» завершился победой гостей 11:9, причем все мячи были забиты хоккеистами в свои ворота в последние 20 минут игры.
- Главным героем встречи стал Олег Пивоваров, наколотивший 11 автоголов.
- О причинах такого поведения команд рассказано здесь.
- Начальник «Водника» Дмитрий Минин не выдержал и обвинил во всем Федерацию.
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