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«За что наказывать «Водник» и «Байкал»?» Василий Уткин – о самом резонансном матче года

«За что наказывать «Водник» и «Байкал»?» Уткин – о самом резонансном матче года
Eurosport

37 мин. назад

Настоящая история про чисто русский спорт.

Комментатор Eurosport поделился точкой зрения о матче в Архангельске. Василий назвал болельщиков, посетивших матч «Водник» – «Байкал», счастливчиками, а саму встречу – лучшей рекламой хоккея с мячом.

  • Матч «Водник» – «Байкал-Энергия» завершился победой гостей 11:9, причем все мячи были забиты хоккеистами в свои ворота в последние 20 минут игры.
  • Главным героем встречи стал Олег Пивоваров, наколотивший 11 автоголов.
  • О причинах такого поведения команд рассказано здесь.
  • Начальник «Водника» Дмитрий Минин не выдержал и обвинил во всем Федерацию.

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