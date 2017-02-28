Тренеры «Водника» и «Байкала» дисквалифицированы на 2,5 года

Во вторник состоялось заседание КДК Федерации хоккея с мячом России. Председатель Анатолий Потапов сообщил о 30-месячной дисквалификации Игоря Гапановича, тренировавшего «Водник» и Евгения Ерахтина из «Байкал-Энергии».

Оба клуба получили штраф и были предупреждены, что в случае повторных нарушений последует их снятие с чемпионата.

Потапов сообщил, что решение КДК в отношении игрока «Водника» Олега Пивоварова, забившего все голы в ворота своей команды, начальника архангельского клуба Дмитрия Минина и старшего тренера команды Николая Яровича будет принято в среду.

Встреча чемпионата России «Водник» – «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче забили в собственные ворота.

В понедельник состоялось предварительное заседание КДК ФХМР, на котором результат матча был аннулирован и назначена переигровка встречи (3 марта на нейтральном поле).

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