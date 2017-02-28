Eurosport
Игроки «Енисея» и «Старта» попросили Владимира Путина спасти российский хоккей с мячом
Команды записали видеообращение к президенту России.
Действующий чемпион России по хоккею с мячом «Енисей» и аутсайдер турнира «Старт» записали ролики, обращенные к болельщикам и главе страны. Капитаны команд попросили Владимира Путина спасти российский хоккей с мячом.
Оба зачитанных текста абсолютно идентичны.
- Встреча чемпионата России «Водник» – «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче спортсмены забили в собственные ворота.
- 27 февраля состоялось предварительное заседание КДК ФХМР, на котором результат матча был аннулирован и назначена переигровка встречи (3 марта на нейтральном поле).
- Тренеры обеих команд были дисквалифицированы на 2,5 года.
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