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Фаны «Хьюстона» по цепочке вернули болельщице кепку, которую та уронила с верхнего этажа

Фаны «Хьюстона» по цепочке вернули болельщице кепку, которую та уронила с верхнего этажа
Eurosport

24 мин. назад

Получилось очень весело.

На матчах «Хьюстон Астрос» болельщики занимают места не только на трибунах стадиона, но и на верхних этажах парковки.

Необычное расположение не мешает фанатам прочувствовать атмосферу матчей и веселиться, что они и доказали на очередной игре. Болельщики устроили целое шоу из падения кепки с верхнего этажа, закинув ее по цепочке обратно.

  • «Хьюстон Астрос» на этой неделе впервые в истории выиграл Мировую серию.
  • В решающей серии MLB «Хьюстон» победил «Лос-Анджелес Доджерс» со счетом 4-3.

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