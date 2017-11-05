Eurosport
Фаны «Хьюстона» по цепочке вернули болельщице кепку, которую та уронила с верхнего этажа
Получилось очень весело.
На матчах «Хьюстон Астрос» болельщики занимают места не только на трибунах стадиона, но и на верхних этажах парковки.
Необычное расположение не мешает фанатам прочувствовать атмосферу матчей и веселиться, что они и доказали на очередной игре. Болельщики устроили целое шоу из падения кепки с верхнего этажа, закинув ее по цепочке обратно.
- «Хьюстон Астрос» на этой неделе впервые в истории выиграл Мировую серию.
- В решающей серии MLB «Хьюстон» победил «Лос-Анджелес Доджерс» со счетом 4-3.
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