Фаны «Хьюстона» по цепочке вернули болельщице кепку, которую та уронила с верхнего этажа

На матчах «Хьюстон Астрос» болельщики занимают места не только на трибунах стадиона, но и на верхних этажах парковки.

Необычное расположение не мешает фанатам прочувствовать атмосферу матчей и веселиться, что они и доказали на очередной игре. Болельщики устроили целое шоу из падения кепки с верхнего этажа, закинув ее по цепочке обратно.

«Хьюстон Астрос» на этой неделе впервые в истории выиграл Мировую серию.

В решающей серии MLB «Хьюстон» победил «Лос-Анджелес Доджерс» со счетом 4-3.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме