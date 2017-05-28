Eurosport

Гомер Симпсон введен в Зал славы бейсбола

Гомер Симпсон введен в Зал славы бейсбола
Eurosport

8 мин. назад

Уникальное достижение уникальной личности.

Персонажа мультсериала «Симпсоны» отметили в зале славы спустя 25 лет после выхода в эфир серии, в которой Гомер получает мячом по голове во время бейсбольного матча с участием АЭС Спрингфилда.

Большая копия Гомера прошла все необходимые для посвящения процедуры, а в музее появилась экспозиция, сообщает официальный сайт MLB.

  • «Симпсоны» выходят в эфир с 1987 года.
  • Мультсериал насчитывает 28 сезонов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голасо братишки Райт-Филлипса пяткой после двойного фэйла вратаря «Нью-Ингланд»

01:56
Популярные видео
Юниор «Монако» унизил защитника резвыми финтами, а вратаря – ударом за шиворот
3 018 просмотров4 ч
В битву «Сан-Хосе» и «Гэлакси» влезли 6 мячей, смешной автогол и непонятный удар пяткой
1 089 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться