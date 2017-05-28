Гомер Симпсон введен в Зал славы бейсбола

Персонажа мультсериала «Симпсоны» отметили в зале славы спустя 25 лет после выхода в эфир серии, в которой Гомер получает мячом по голове во время бейсбольного матча с участием АЭС Спрингфилда.

Большая копия Гомера прошла все необходимые для посвящения процедуры, а в музее появилась экспозиция, сообщает официальный сайт MLB.

«Симпсоны» выходят в эфир с 1987 года.

Мультсериал насчитывает 28 сезонов.

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