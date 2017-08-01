«Я играла с накладной бородой». Как первая женщина в мужском бейсболе уделала легенд MLB

После окончания посредственной карьеры бейсболист Джо Энгель стал успешным скаутом – сын немецкого эмигранта обладал потрясающим нюхом на игроков из второй лиги и выводил их на новый уровень. В конце 20-х годов прошлого столетия Энгель заработал достаточно денег, чтобы исполнить мечту. Джо купил клуб «Чаттануга Лукаутс» в Теннесси, построил новый стадион на 12 тысяч зрителей, и раскрылся как промоутер и менеджер.

Великая депрессия 1929-го сильно порезала семейные бюджеты американцев, но Энгель все равно выкачивал деньги из болельщиков. Народ сбежался, чтобы посмотреть матч открытия сезона-1930, на который владелец «Чаттануги» и его игроки выехали на слонах и сделали круг вокруг стадиона. Энгель заинтересовал журналистов – автор понравившейся ему заметки о матче получал в подарок запеченную индейку. Однажды менеджер провел акцию «Купи билет и получи дом в подарок», после чего трибуны чуть не проломились – на матч пришли 27 тысяч болельщиков. После игры хитрый Энгель, который не собирался никому ничего дарить, заявил, что дом выиграл фанат, пожелавший остаться неизвестным.

Вскоре Энгель узнал о чудесной девушке Джеки Митчелл, которая играла за местную женскую бейсбольную команду и бросала мячи с такой скоростью и траекторией, будто в сторону биты их направлял мощный порыв ветра. Классную технику Митчелл поставил хороший знакомый ее отца, один из лучших питчеров MLB начала прошлого века Дэйзи Вэнс. Он научил Джеки подкручивать мяч – грозное оружие в руках левши.

Босс «Чаттануги» заключил контракт с 17-летней девушкой на выставочный матч против Отряда убийц, как называли легендарных «Нью-Йорк Янкис». Игра отгремела 2 апреля 1931 года, и все получилось, как задумал Энгель – имя соперника и первая в истории женщина в мужском профессиональном бейсболе привлекли на трибуны 17 тысяч зрителей. Переполненный стадион взревел, когда миниатюрная Джеки в форме на два размера больше – нашлась только такая амуниция – вышла на подачу во втором ининге.

Перед первым броском Митчелл поправила макияж, чем вызвала снисходительную улыбку человека с битой. «Я сомневался, что эта пацанка даже добросит мяч до моей колотушки», – признался после матча автор многочисленных рекордов MLB Бэйб Рут по прозвищу Султан удара. Рут сильно удивился, когда первый мяч вильнул мимо него в ловушку кэтчера, а второй девушка пустила с такой силой, что Бэйб только услышал свист. Обалдевший здоровяк позвал судью, чтобы тот проверил мяч – другой причины промазать он не видел. Мяч оказался в порядке, а Рут после третьего промаха швырнул биту и побрел на скамейку.

На смену Бэйбу выскочил лучший бейсболист XX века по версии болельщиков Лу Гериг. Никто не сомневался, что Железный конь, как все называли парня за мощнейшие удары, разберется с заносчивой леди. Великий игрок, чью жизнь в 38 лет забрал боковой амиотрофический склероз – с тех пор заболевание носит имя спортсмена – трижды промазал, как и Бэйб. «Болельщики скандировали «Джеки! Джеки!» – сиял Энгельс. – Она стала настоящей сенсацией». В пятом ининге Митчелл пожаловалась на боль в руке, тренер снял питчера с игры и «Янкис» выиграли матч со счетом 14:4. Но для клуба из Нью-Йорка это было равносильно поражению.

На следующий день газеты уничтожили команду и ее лидеров. «Это был удар ниже пояса для женоненавистников», – уколола небожителей The New York Times. Рут оправдывался: «Женщины никогда не добьются успеха в бейсболе, потому что они слишком деликатные. Леди не выдержали бы режим ежедневных матчей». В перфомансе Джеки почувствовали угрозу и руководители MLB – после матча комиссар лиги Кенес Лэндис официально запретил женщинам и афроамериканцам участвовать в матчах мужских бейсбольных команд.

Джеки не особо расстроилась. Она восприняла тот матч как приключение, к тому же Энгель выплатил ей 1 тысячу долларов, и Митчелл оплатила обучение в колледже за три года. Несмотря на запрет, через полгода Джеки присоединилась к еврейской выставочной команде секты «Дом Давида», члены которой носили длинные волосы, библейские бороды и гастролировали по США.

Как и знаменитая баскетбольная команда «Гарлем Глобтроттерс», в выступлениях сектанты сочетали элементы спорта, театрального шоу и комедии. «Я носила накладную бороду и участвовала в представлениях – больше всего мне запомнились игра в бейсбол на ослах и в темноте светящимся мячом», – вспоминала девушка. После четырех лет кочевой жизни Джеки вернулась в родной город, открыла оптическую фирму и до конца жизни посещала домашние матчи «Чаттануги».

Единственной целью Джо Энгеля было желание заработать, но он сам того не ведая укрепил позиций феминизма в спорте. В 1954 году Мэрилин Монро поддержала юную бейсболистку Элеонору Энгл после запрета играть за «сенаторов» из Харрисбурга, а еще через 20 лет произошел настоящий прорыв. Национальная организация женщин подала серию исков в американский суд, который допустил девочек к играм молодежной лиги бейсбола и софтбола.

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