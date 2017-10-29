7-летняя девочка с напечатанным на 3D-принтере протезом руки открыла Мировую серию

Семилетняя Хейли Доусон получила приглашение на матч между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Хьюстон Астрос». Девочка совершила символический первый бросок с помощью протеза, напечатанного на 3D-принтере, сообщает Bleacher Report.

Из-за недостатка кровотока у Хейли не развилась полностью правая рука. У девочки не хватает трех пальцев, а остальные два слаборазвиты.

Девочка всегда мечтала играть в бейсбол, но из-за состояния руки это было невозможно. На помощь Хейли пришли инженеры Университета Невады в Лас-Вегасе, разработавшие для нее специальный протез, напечатанный на 3D-принтере.

Этот протез состоит из разных деталей, которые крепятся между собой рыболовной леской. Девочка может сжать кулак щелкнув запястьем и точно так же разжать ладонь.

Ранее Доусон уже совершала первый бросок на матчах команд низших лиг.

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