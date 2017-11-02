Eurosport
Звезда «Хьюстона» сделал предложение мисс Техаса в прямом эфире после победы в мировой серии
Девушка сказала «да».
Бейсболист «Хьюстон Астрос» Карлос Корреа спокойно давал интервью после финала Мировой серии, а затем резко сменил тему.
«У нас команда чемпионского калибра. Позвольте немного подождать, чтобы посмотреть, что у нас получится.
А теперь я собираюсь сделать очередной большой шаг в моей жизни», – сказал Корреа, повернувшись к невесте.
Даниэла Родригес ответила на предложение игрока согласием.
- «Хьюстон Астрос» обыграл «Лос-Анджелес Доджерс» в седьмом матче серии со счетом 5:1.
- «Астрос» впервые победили в Мировой серии.
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