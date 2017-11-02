Звезда «Хьюстона» сделал предложение мисс Техаса в прямом эфире после победы в мировой серии

Бейсболист «Хьюстон Астрос» Карлос Корреа спокойно давал интервью после финала Мировой серии, а затем резко сменил тему.

«У нас команда чемпионского калибра. Позвольте немного подождать, чтобы посмотреть, что у нас получится.

А теперь я собираюсь сделать очередной большой шаг в моей жизни», – сказал Корреа, повернувшись к невесте.

Даниэла Родригес ответила на предложение игрока согласием.

«Хьюстон Астрос» обыграл «Лос-Анджелес Доджерс» в седьмом матче серии со счетом 5:1.

«Астрос» впервые победили в Мировой серии.

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