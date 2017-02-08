Гран Канария
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23:00
08.02.17
Gran Canaria Arena
Фуэнлабрада
Еврокубок • Группа E
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Гран Канария - Фуэнлабрада
Еврокубок - 8 февраля 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Гран Канария – Фуэнлабрада на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 8 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Гран Канария – Фуэнлабрада? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Гран Канария и Фуэнлабрада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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