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Гран Канария - Фуэнлабрада

Еврокубок - 8 февраля 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Гран Канария – Фуэнлабрада на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 8 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Гран Канария – Фуэнлабрада? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Гран Канария и Фуэнлабрада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

