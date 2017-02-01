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Lietkabelis Panevezys - БК Химки
Еврокубок - 1 февраля 2017
Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Lietkabelis Panevezys – БК Химки на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 1 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Lietkabelis Panevezys – БК Химки? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Lietkabelis Panevezys и БК Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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