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Lietkabelis Panevezys - БК Химки

Еврокубок - 1 февраля 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Lietkabelis Panevezys – БК Химки на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 1 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Lietkabelis Panevezys – БК Химки? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Lietkabelis Panevezys и БК Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

