Зенит (Санкт-Петербург)
-
20:00
11.01.17
Сибур Арена
Летувос Ритас
Еврокубок • Группа G
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Онлайн
Зенит (Санкт-Петербург) - Летувос Ритас
Еврокубок - 11 января 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Зенит (Санкт-Петербург) – Летувос Ритас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 11 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит (Санкт-Петербург) – Летувос Ритас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Зенит (Санкт-Петербург) и Летувос Ритас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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