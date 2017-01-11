Хапоэль Иерусалим
-
21:15
11.01.17
Jerusalem Pais Arena
БК Нижний Новгород
Еврокубок • Группа G
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Хапоэль Иерусалим - БК Нижний Новгород
Еврокубок - 11 января 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Хапоэль Иерусалим – БК Нижний Новгород на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:15 11 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Хапоэль Иерусалим – БК Нижний Новгород? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Хапоэль Иерусалим и БК Нижний Новгород, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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