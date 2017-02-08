БК Нижний Новгород
-
19:30
08.02.17
КРК "Нагорный"
Хапоэль Иерусалим
Еврокубок • Группа G
Календарь
Перед матчем

Онлайн
БК Нижний Новгород - Хапоэль Иерусалим
Еврокубок - 8 февраля 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем БК Нижний Новгород – Хапоэль Иерусалим на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 8 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче БК Нижний Новгород – Хапоэль Иерусалим? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются БК Нижний Новгород и Хапоэль Иерусалим, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0