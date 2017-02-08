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БК Нижний Новгород - Хапоэль Иерусалим

Еврокубок - 8 февраля 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем БК Нижний Новгород – Хапоэль Иерусалим на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 8 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче БК Нижний Новгород – Хапоэль Иерусалим? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются БК Нижний Новгород и Хапоэль Иерусалим, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

