Валенсия Баскет
-
22:30
31.01.17
Pabellón Fuente de San Luis
Цедевита Загреб
Еврокубок • Группа H
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Валенсия Баскет - Цедевита Загреб
Еврокубок - 31 января 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Валенсия Баскет – Цедевита Загреб на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 31 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Валенсия Баскет – Цедевита Загреб? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Валенсия Баскет и Цедевита Загреб, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0