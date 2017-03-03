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БК Химки - Валенсия Баскет
Еврокубок - 3 марта 2017
Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем БК Химки – Валенсия Баскет на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 3 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче БК Химки – Валенсия Баскет? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются БК Химки и Валенсия Баскет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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