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БК Химки - Валенсия Баскет

Еврокубок - 3 марта 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем БК Химки – Валенсия Баскет на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 3 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче БК Химки – Валенсия Баскет? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются БК Химки и Валенсия Баскет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

