Валенсия Баскет
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22:45
08.03.17
Pabellón Fuente de San Luis
БК Химки
Еврокубок • 1/4 финала
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Валенсия Баскет - БК Химки
Еврокубок - 8 марта 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Валенсия Баскет – БК Химки на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 8 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Валенсия Баскет – БК Химки? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Валенсия Баскет и БК Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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