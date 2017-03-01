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«Химки» проиграли первый матч четвертьфинала Еврокубка «Валенсии»
Испанцы были сильнее – 88:82.
По ходу матч «Химки» проигрывали около 20 очков, но к концу четвертой четверти подобрались к сопернику на два балла (82:80 в пользу хозяев паркета). Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 24 очка (7 ассистов).
Нападающий «Валенсии» Фернандо Сан-Эметерио отметился 17 очками.
- Второй матч пройдет третьего марта в Химках.
- Четвертьфинальная серия проводится до двух побед.
- Ранее «Локомотив-Кубань» выиграл первый матч у «Зенита» из Санкт-Петербурга.
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