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«Химки» проиграли первый матч четвертьфинала Еврокубка «Валенсии»

«Химки» проиграли первый матч четвертьфинала Еврокубка «Валенсии»
Eurosport

47 мин. назад

Испанцы были сильнее – 88:82.

По ходу матч «Химки» проигрывали около 20 очков, но к концу четвертой четверти подобрались к сопернику на два балла (82:80 в пользу хозяев паркета). Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 24 очка (7 ассистов).

Нападающий «Валенсии» Фернандо Сан-Эметерио отметился 17 очками.

  • Второй матч пройдет третьего марта в Химках.
  • Четвертьфинальная серия проводится до двух побед.
  • Ранее «Локомотив-Кубань» выиграл первый матч у «Зенита» из Санкт-Петербурга.

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