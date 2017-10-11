Летувос Ритас
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19:00
11.10.17
Siemens Arena
Бильбао Баскет
Еврокубок • Группа С
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Летувос Ритас - Бильбао Баскет
Еврокубок - 11 октября 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Летувос Ритас – Бильбао Баскет на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 11 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Летувос Ритас – Бильбао Баскет? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Летувос Ритас и Бильбао Баскет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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