Летувос Ритас
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19:00
24.10.17
Siemens Arena
Локомотив-Кубань
Еврокубок • Группа С
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Онлайн
Летувос Ритас - Локомотив-Кубань
Еврокубок - 24 октября 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Летувос Ритас – Локомотив-Кубань на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Летувос Ритас – Локомотив-Кубань? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Летувос Ритас и Локомотив-Кубань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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