Будучность
-
20:00
11.10.17
Moraca
Реджо Эмилия
Еврокубок • Группа В
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Будучность - Реджо Эмилия
Еврокубок - 11 октября 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Будучность – Реджо Эмилия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 11 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Будучность – Реджо Эмилия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Будучность и Реджо Эмилия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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