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Реджо Эмилия - Галатасарай

Еврокубок - 18 октября 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Реджо Эмилия – Галатасарай на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 18 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Реджо Эмилия – Галатасарай? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Реджо Эмилия и Галатасарай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

