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Париж-Левалуа - Дарушафака

Еврокубок - 11 октября 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Париж-Левалуа – Дарушафака на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 11 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Париж-Левалуа – Дарушафака? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Париж-Левалуа и Дарушафака, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

