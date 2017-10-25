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Дарушафака - УНИКС

Еврокубок - 25 октября 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Дарушафака – УНИКС на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Дарушафака – УНИКС? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Дарушафака и УНИКС, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

