Цедевита Загреб
-
22:15
01.11.17
Dom Sportova
УНИКС
Еврокубок • Группа А
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Онлайн
Цедевита Загреб - УНИКС
Еврокубок - 1 ноября 2017

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Цедевита Загреб – УНИКС на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:15 1 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Цедевита Загреб – УНИКС? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Цедевита Загреб и УНИКС, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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