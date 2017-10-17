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Tofas - Гран Канария
Еврокубок - 17 октября 2017
Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Tofas – Гран Канария на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 17 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Tofas – Гран Канария? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Tofas и Гран Канария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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