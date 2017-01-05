Баскония
-
23:00
05.01.17
Fernando Buesa Arena
УНИКС
Евролига • Тур 16
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Онлайн
Баскония - УНИКС
Евролига - 5 января 2017

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Баскония – УНИКС на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 5 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Баскония – УНИКС? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Баскония и УНИКС, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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