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Баскония - УНИКС

Евролига - 5 января 2017

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Баскония – УНИКС на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 5 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Баскония – УНИКС? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Баскония и УНИКС, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

