УНИКС
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19:00
24.01.17
Баскет-холл Казань
Фенербахче Улкер
Евролига • Тур 19
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УНИКС - Фенербахче Улкер
Евролига - 24 января 2017

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем УНИКС – Фенербахче Улкер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 24 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче УНИКС – Фенербахче Улкер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются УНИКС и Фенербахче Улкер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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