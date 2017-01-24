Жальгирис Каунас
-
21:00
24.01.17
Zalgirio Arena
ЦСКА (Москва)
Евролига • Тур 19
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Жальгирис Каунас - ЦСКА (Москва)
Евролига - 24 января 2017

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Жальгирис Каунас – ЦСКА (Москва) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 24 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Жальгирис Каунас – ЦСКА (Москва)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Жальгирис Каунас и ЦСКА (Москва), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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