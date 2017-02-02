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Брозе Баскетс Бамберг - Маккаби Тель-Авив

Евролига - 2 февраля 2017

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Брозе Баскетс Бамберг – Маккаби Тель-Авив на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 2 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Брозе Баскетс Бамберг – Маккаби Тель-Авив? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Брозе Баскетс Бамберг и Маккаби Тель-Авив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

