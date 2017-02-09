УНИКС
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19:00
09.02.17
Баскет-холл Казань
Реал Мадрид
Евролига • Тур 22
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УНИКС - Реал Мадрид
Евролига - 9 февраля 2017

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем УНИКС – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 9 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче УНИКС – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются УНИКС и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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