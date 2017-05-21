Реал Мадрид
-
18:00
21.05.17
Sinan Erdem Dome
ЦСКА (Москва)
Евролига • За 3-е место
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Реал Мадрид - ЦСКА (Москва)
Евролига - 21 мая 2017

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Реал Мадрид – ЦСКА (Москва) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – ЦСКА (Москва)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Реал Мадрид и ЦСКА (Москва), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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