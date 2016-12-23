Eurosport
Животный страх американской девушки, которую занесло на раскаленную арену «Црвены Звезды»
Тот случай, когда сердце с непривычки вот-вот уйдет в пятки.
У многих болельщиков, которые впервые попали на 25-тысячник «Комбанк Арена», шевелятся волосы. Этой американской болельщице стало по-настоящему страшно.
22 декабря белградская «Црвена Звезда» в рамках регулярного сезона Евролиги принимала мадридский «Реал» и выиграла со счетом 82:70.
- «Реал» проиграл, несмотря на 25 очков шведского форварда Джеффри Тэйлора.
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