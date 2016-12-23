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Животный страх американской девушки, которую занесло на раскаленную арену «Црвены Звезды»

Животный страх американской девушки, которую занесло на раскаленную арену «Црвены Звезды»
Eurosport

24 ч. назад

Тот случай, когда сердце с непривычки вот-вот уйдет в пятки.

У многих болельщиков, которые впервые попали на 25-тысячник «Комбанк Арена», шевелятся волосы. Этой американской болельщице стало по-настоящему страшно.

22 декабря белградская «Црвена Звезда» в рамках регулярного сезона Евролиги принимала мадридский «Реал» и выиграла со счетом 82:70.

  • «Реал» проиграл, несмотря на 25 очков шведского форварда Джеффри Тэйлора.

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