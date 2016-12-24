AFP
ЦСКА проиграл «Фенербахче» в овертайме
Матч Евролиги завершился поражением действующих чемпионов – 79:95.
Армейцы вели в счете после первой половины (41:36), но проиграли третью и четвертую четверти, позволив сопернику перевести встречу в овертайм. В дополнительное время сильнее оказались турецкие баскетболисты – 20:4.
Самым результативным баскетболистом в составе ЦСКА стал Милош Теодосич (21 очко). 25 баллов «Фенербахче» принес Бобби Диксон.
- ЦСКА потерпел второе поражение в Евролиге-2016/17. 16 ноября армейцы проиграли другой команде из Турции «Дарушафаке» (83:91)
- 29 декабря сыграет с на выезде с «Црвеной Звездой».
- «Фенербахче» в тот же день встретится с «Олимпиакосом»
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