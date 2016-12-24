AFP

ЦСКА проиграл «Фенербахче» в овертайме

ЦСКА проиграл «Фенербахче» в овертайме
Eurosport

15 ч. назад

Матч Евролиги завершился поражением действующих чемпионов – 79:95.

Армейцы вели в счете после первой половины (41:36), но проиграли третью и четвертую четверти, позволив сопернику перевести встречу в овертайм. В дополнительное время сильнее оказались турецкие баскетболисты – 20:4.

Самым результативным баскетболистом в составе ЦСКА стал Милош Теодосич (21 очко). 25 баллов «Фенербахче» принес Бобби Диксон.

  • ЦСКА потерпел второе поражение в Евролиге-2016/17. 16 ноября армейцы проиграли другой команде из Турции «Дарушафаке» (83:91)
  • 29 декабря сыграет с на выезде с «Црвеной Звездой».
  • «Фенербахче» в тот же день встретится с «Олимпиакосом»

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