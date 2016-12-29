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Фанаты «Црвены Звезды» почтили память ансамбля Александрова роскошным хором

Фанаты «Црвены Звезды» почтили память ансамбля Александрова роскошным хором
Eurosport

Вчера в 22:09

Мурашки по коже.

В четверг ЦСКА прилетел в Белград на игру регулярного чемпионата Евролиги против «Црвены Звезды». Когда баскетболисты вышли на предматчевую разминку на арене, 20 тысяч болельщиков исполнили хоровое пение в память об ансамбле Александрова.

При этом на трибунах растянули полотно с надписью на русском: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе».

  • ЦСКА лидирует в Евролиге после 14 туров. «Црвена Звезда» идет девятой.
  • 64 артиста ансамбля имени Александрова погибли 25 декабря при крушеним самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.

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