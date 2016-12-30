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УНИКС нанес поражение «Панатинаикосу» в Евролиге

УНИКС нанес поражение «Панатинаикосу»
Eurosport

22 ч. назад

Матч регулярного чемпионата Евролиги завершился победой хозяев – 83:81.

27 очков УНИКСу принес Кит Лэнгфорд. В составе «Панатинаикоса» самым результативным стал Ник Калатес – 23 балла.

  • В 15 играх казанцы одержали 6 побед, набрали 21 очко и вышли на 13-е место. «Панатинаикос» идет пятым.
  • 5 января УНИКС сыграет с «Басконией», а «Панатинаикос» на следующий день встретится с «Олимпиакосом».

Календарь Евролиги

(фото: официальный сайт УНИКСа)

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