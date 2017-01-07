Eurosport
ЦСКА уступил «Реалу» и проиграл третий матч Евролиги подряд
Армейцы не справились с соперником на выезде – 85:95.
В составе ЦСКА 18 очков набрал Нандо де Коло. У хозяев самым результативным с 24 очками и 6 передачами стал атакующий защитник Серхио Юль.
- ЦСКА лидирует на групповом этапе Евролиги. На счету команды Димитриса Итудиса 12 побед и 4 поражения.
- «Реал» второй с 11 выигранными матчами и 5 поражениями.
- В следующем матче 13 января ЦСКА сыграет дома с «Олимпийе Милан».
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