Eurosport

ЦСКА уступил «Реалу» и проиграл третий матч Евролиги подряд

ЦСКА уступил «Реалу» и проиграл третий матч Евролиги подряд
Eurosport

17 ч. назад

Армейцы не справились с соперником на выезде – 85:95.

В составе ЦСКА 18 очков набрал Нандо де Коло. У хозяев самым результативным с 24 очками и 6 передачами стал атакующий защитник Серхио Юль.

  • ЦСКА лидирует на групповом этапе Евролиги. На счету команды Димитриса Итудиса 12 побед и 4 поражения.
  • «Реал» второй с 11 выигранными матчами и 5 поражениями.
  • В следующем матче 13 января ЦСКА сыграет дома с «Олимпийе Милан».

Календарь Евролиги

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