«Жальгирис» впервые в истории Евролиги обыграл ЦСКА

Матч проходил в Литве и завершился со счетом 79:74. Первая половина завершилась в пользу армейцев, но во второй хозяева переломили ход встречи и выиграл две четверти: 19:16 и 22:13.

Самым результативным игроком стал канадский защитник «Жальгириса» Кевин Пэнгос, который набрал 21 очко, совершил 1 подбор и отдал 3 передачи.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице, «Жальгирис» расположился на 12-й строчке.

Это первое поражение ЦСКА от «Жальгириса» в Евролиге. Ранее армейцы выиграли у литовцев 18 матчей подряд.

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