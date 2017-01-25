«Финал четырех»-2019 Евролиги пройдет в Москве

Окончательная договоренность по месту проведения «Финала четырех» сезона-2018/19 была достигнута на днях с президентом Евролиги Жорди Бертомеу. Официально об этом решении будет объявлено в ближайшее время, сообщают «Известия».

Информацию подтвердил старший вице-президент банка ВТБ и руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

«Да, это действительно так, все принципиальные моменты урегулированы», – заявил Перегудов.

«Финал четырех» сезона-2016/17 пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая на арене «Синан Эдем Даум». Основным претендентом на проведение решающих матчей в 2018 году считается Белград.

Москва принимала «Финал четырех» Евролиги один раз – в мае 2005 года.

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