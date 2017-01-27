AFP
ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге и вернулся на первое место
Матч регулярного чемпионата Евролиги прошел в Москве и завершился победой хозяев – 80:77.
В составе ЦСКА самым результативным стал Нандо де Коло (14 очков). В составе турецкой команды 24 балла в актив записал Томас Эртель.
- ЦСКА набрал 35 очков и вернулся на первое место.
- В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Фенербахче», а «Анадолу Эфес» ждет встреча с «Црвеной Звездой».
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