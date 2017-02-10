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ЦСКА разгромил «Црвену Звезду» в Евролиге
Матч 22-го тура регулярного чемпионата прошел в Москве и завершился победой хозяев – 102:80.
Самым результативным игроком встречи стал армеец Нандо де Коло (25 очков). 16 баллов «Црвене Звезде» принес Лука Митрович.
ЦСКА одержал 16 побед в 22 матчах и расположился на втором месте турнира.
- В следующем туре красно-синие примут «Маккаби» из Тель-Авива, а «Црвена Звезда» дома сыграет с «Галатасараем».
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