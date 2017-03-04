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Царская треха игрока ЦСКА Милоша Теодосича, заставившая «Барселону» трепетать
Клубы НБА выстроились в очередь.
ЦСКА уничтожил «Барселону» в ее логове в рамках матча регулярного чемпионата Евролиги – 85:61. Защитник армейцев Милош Теодосич отметился двумя удачными трехочковыми, среди которых особенно красивым оказался бросок между двух соперников на последних секундах первой четверти.
- Теодосич набрал 9 очков. Серб выступает за ЦСКА с 2011 года.
- ЦСКА делит первое место в Евролиге с мадридским «Реалом». «Барселона» идет 11-й.
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