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Царская треха игрока ЦСКА Милоша Теодосича, заставившая «Барселону» трепетать

Царская треха Теодосича, заставившая «Барселону» трепетать
Eurosport

4 мин. назад

Клубы НБА выстроились в очередь.

ЦСКА уничтожил «Барселону» в ее логове в рамках матча регулярного чемпионата Евролиги – 85:61. Защитник армейцев Милош Теодосич отметился двумя удачными трехочковыми, среди которых особенно красивым оказался бросок между двух соперников на последних секундах первой четверти.

  • Теодосич набрал 9 очков. Серб выступает за ЦСКА с 2011 года.
  • ЦСКА делит первое место в Евролиге с мадридским «Реалом». «Барселона» идет 11-й.

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