EFE

ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги

ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги
Eurosport

9 мин. назад

Черная серия армейцев в матчах с пирейцами продолжается.

Матч завершился со счетом 82:78 в пользу «Олимпиакоса». Армейцы выиграли первую половину встречу со счетом 40:33 и вели вплоть до концовки четвертой четверти, но упустили победу.

Самым результативным игроком у ЦСКА стал Милош Теодосич, набравший 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков в активе Георгиса Принтезиса, Костаса Папаниколау и Вассилиса Спанулиса.

  • ЦСКА в четвертый раз за последние пять лет проиграл «Олимпиакосу» в «Финале четырех».
  • Армейцы выиграли Евролигу-2016/17, когда пирейский клуб не попал в четверку лучших.
  • В финале «Олимпиакос» в воскресенье сыграет с победителем матча между «Фенербахче» и «Реалом».
  • «Финал четырех» проходит в Стамбуле.

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