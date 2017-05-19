ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги

Матч завершился со счетом 82:78 в пользу «Олимпиакоса». Армейцы выиграли первую половину встречу со счетом 40:33 и вели вплоть до концовки четвертой четверти, но упустили победу.

Самым результативным игроком у ЦСКА стал Милош Теодосич, набравший 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков в активе Георгиса Принтезиса, Костаса Папаниколау и Вассилиса Спанулиса.

ЦСКА в четвертый раз за последние пять лет проиграл «Олимпиакосу» в «Финале четырех».

Армейцы выиграли Евролигу-2016/17, когда пирейский клуб не попал в четверку лучших.

В финале «Олимпиакос» в воскресенье сыграет с победителем матча между «Фенербахче» и «Реалом».

«Финал четырех» проходит в Стамбуле.

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