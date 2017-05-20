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«Фенербахче» вышел в финал Евролиги, обыграв «Реал»

«Фенербахче» вышел в финал Евролиги, обыграв «Реал»
Eurosport

1 час назад

Турецкому клубу помогли родные трибуны.

Встреча, прошедшая в пятницу в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счетом 84:75.

Самым результативным в составе победителей стал Экпе Удох, в активе которого 18 очков, 12 подборов и 8 передач. У «Реала» 28 очков и 8 передач записал на свой счет Серхио Льюль.

  • Соперником «Фенербахче» по финалу станет «Олимпиакос», который в другом полуфинале обыграл со счетом 82:78 ЦСКА.
  • Финал турнира и матч за третье место пройдут 21 мая.

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