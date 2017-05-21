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ЦСКА обыграл «Реал» и завоевал бронзу Евролиги
Армейцы не остались без медалей.
ЦСКА завоевал бронзовые медали «Финала четырех» Евролиги-2016/17, обыграв в матче за третье место «Реал» – 94:70.
Самым результативным игроком в составе армейцев стал Кайл Хайнс (14 очков). По 13 баллов заработали Нандо де Коло и Аарон Джексон. «Реалу» по 11 очков принесли Йонас Мачюлис и Густаво Айон.
- ЦСКА и «Реал» – самые титулованные клубы в истории Евролиги. Мадридцы выигрывал турнир 9 раз, москвичи – 7.
- В главном матче сезона встретятся «Олимпиакос» и «Фенербахче».
- «Финал четырех» проходит в Стамбуле.
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