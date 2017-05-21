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«Фенербахче» впервые в истории выиграл Евролигу

«Фенербахче» впервые в истории выиграл Евролигу
Eurosport

1 час назад

В финале турецкие баскетболисты разгромили «Олимпиакос» – 80:64.

По 17 очков в составе победителей заработали Богдан Богданович и Никола Калинич. В составе «Олимпиакоса» 14 очков набрал Кхем Бёрч.

Самым ценным баскетболистом «Финала четырех» был признан форвард стамбульского клуба Экпе Удох.

  • «Фенербахче» стал первым в истории турецким клубом, выигравшим Евролигу.
  • В 2016 году «Фенербахче» проиграл в финале ЦСКА, а до этого команды из Турции до решающих матчей не добирались.
  • В матче за третье место ЦСКА обыграл «Реал».
  • «Финал четырех» проходил в Стамбуле.

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