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«Фенербахче» впервые в истории выиграл Евролигу
В финале турецкие баскетболисты разгромили «Олимпиакос» – 80:64.
По 17 очков в составе победителей заработали Богдан Богданович и Никола Калинич. В составе «Олимпиакоса» 14 очков набрал Кхем Бёрч.
Самым ценным баскетболистом «Финала четырех» был признан форвард стамбульского клуба Экпе Удох.
- «Фенербахче» стал первым в истории турецким клубом, выигравшим Евролигу.
- В 2016 году «Фенербахче» проиграл в финале ЦСКА, а до этого команды из Турции до решающих матчей не добирались.
- В матче за третье место ЦСКА обыграл «Реал».
- «Финал четырех» проходил в Стамбуле.
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