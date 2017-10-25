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Фенербахче Улкер - Анадолу Эфес

Евролига - 25 октября 2017

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Фенербахче Улкер – Анадолу Эфес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:45 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Фенербахче Улкер – Анадолу Эфес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Фенербахче Улкер и Анадолу Эфес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

