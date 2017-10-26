Жальгирис Каунас
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20:00
26.10.17
Zalgirio Arena
Реал Мадрид
Евролига • Тур 4
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Жальгирис Каунас - Реал Мадрид
Евролига - 26 октября 2017

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Жальгирис Каунас – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 26 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Жальгирис Каунас – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Жальгирис Каунас и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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