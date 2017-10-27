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Панатинаикос - Фенербахче Улкер

Евролига - 27 октября 2017

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Панатинаикос – Фенербахче Улкер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 27 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Панатинаикос – Фенербахче Улкер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Панатинаикос и Фенербахче Улкер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

