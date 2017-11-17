AA

ЦСКА почему-то проиграл «Фенербахче» в домашнем матче Евролиги

ЦСКА почему-то проиграл «Фенербахче» в домашнем матче Евролиги
Р-Спорт

28 мин. назад

Исход решили два очка – 93:95.

Встреча восьмого тура, прошедшая 17 ноября в Москве, завершилась победой «Фенера» в овертайме со счетом 95:93 (27:16, 19:25, 15:22, 22:20, 12:10). Самым результативным в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 31 очко. У армейцев чаще всех отличался Серхио Родригес, набравший 20 баллов. «Фенербахче» одержал пятую победу в восьми матчах, а ЦСКА потерпел второе поражение.

  • В следующем туре ЦСКА 24 ноября сыграет в гостях с испанской «Уникахой»
  • «Фенербахче» в этот же день встретится дома с «Химками».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

Новость предоставлена нашими партнерами РИА «Новости»

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ты давненько не видел, чтобы киперы так тащили в хоккее. Счет открыли лишь за 2 секунды до конца ОТ

03:16
Популярные видео
Сергачев набрал 2 очка, Кучеров – 3, а «Тампа» отправила в ворота бедняги Бишопа 6 шайб
 862 просмотров11 ч
Как Анисимов оформил первый хет-трик в НХЛ. Он в полнейшем порядке
1 831 просмотровВчера в 14:04
А еще вам может понравиться