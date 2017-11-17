ЦСКА почему-то проиграл «Фенербахче» в домашнем матче Евролиги

Встреча восьмого тура, прошедшая 17 ноября в Москве, завершилась победой «Фенера» в овертайме со счетом 95:93 (27:16, 19:25, 15:22, 22:20, 12:10). Самым результативным в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 31 очко. У армейцев чаще всех отличался Серхио Родригес, набравший 20 баллов. «Фенербахче» одержал пятую победу в восьми матчах, а ЦСКА потерпел второе поражение.

В следующем туре ЦСКА 24 ноября сыграет в гостях с испанской «Уникахой»

«Фенербахче» в этот же день встретится дома с «Химками».

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